Negli Usa è finito il tempo dell’immobilismo sul clima (Di giovedì 1 settembre 2022) Il cambiamento climatico è l’argomento più polarizzante per gli elettori statunitensi, secondo i sondaggi. Sull’Inflation reduction act, il pacchetto di misure e investimenti da 369 miliardi di dollari, si erano quasi perse le speranze. Quando è passato quasi a sorpresa al Senato, gli attivisti e la base giovane dei democratici hanno temuto un compromesso al ribasso con il solito Joe Manchin della West Virginia. Per una prima stima della sua rilevanza, però, basta la riottosità con cui i repubblicani hanno cercato di sabotarlo. Con tutti i suoi limiti, questo disegno di legge segna comunque un passo storico, anche per il mandato che restituisce all’Agenzia federale per la protezione dell’ambiente (Epa) contro le sentenze oscurantiste della Corte Suprema di emanazione trumpiana. Era il 1987 quando Joe Biden, all’epoca senatore, proponeva un Global ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 settembre 2022) Il cambiamentotico è l’argomento più polarizzante per gli elettori statunitensi, secondo i sondaggi. Sull’Inflation reduction act, il pacchetto di misure e investimenti da 369 miliardi di dollari, si erano quasi perse le speranze. Quando è passato quasi a sorpresa al Senato, gli attivisti e la base giovane dei democratici hanno temuto un compromesso al ribasso con il solito Joe Manchin della West Virginia. Per una prima stima della sua rilevanza, però, basta la riottosità con cui i repubblicani hanno cercato di sabotarlo. Con tutti i suoi limiti, questo disegno di legge segna comunque un passo storico, anche per il mandato che restituisce all’Agenzia federale per la protezione dell’ambiente (Epa) contro le sentenze oscurantiste della Corte Suprema di emanazione trumpiana. Era il 1987 quando Joe Biden, all’epoca senatore, proponeva un Global ...

