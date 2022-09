Negli ultimi 5 anni sono crollati i costi del POS e delle commissioni in Italia (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo l’Osservatorio ConfrontaConti.it e SOStariffe.it, nel corso degli ultimi 5 anni si è registrato un crollo del costo del POS in Italia con la spesa iniziale che si riduce a 22,82 euro (-66,5%) e il canone mensile che scende a 6,60 euro (-63,6%). A partire da giugno scorso, con l’introduzione delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti con carta dai loro clienti, la questione del “POS obbligatorio” è diventata di grande attualità. La nuova normativa prevede una sanzione pecuniaria di 30 euro che viene aumentata del 4% del valore della transazione per chi rifiuta un pagamento con carta. Lo studio in questione ha lo scopo di far luce su quelli che sono i reali costi da sostenere da parte di esercenti e professionisti per munirsi del POS. L’indagine ha ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo l’Osservatorio ConfrontaConti.it e SOStariffe.it, nel corso deglisi è registrato un crollo del costo del POS incon la spesa iniziale che si riduce a 22,82 euro (-66,5%) e il canone mensile che scende a 6,60 euro (-63,6%). A partire da giugno scorso, con l’introduzionesanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti con carta dai loro clienti, la questione del “POS obbligatorio” è diventata di grande attualità. La nuova normativa prevede una sanzione pecuniaria di 30 euro che viene aumentata del 4% del valore della transazione per chi rifiuta un pagamento con carta. Lo studio in questione ha lo scopo di far luce su quelli chei realida sostenere da parte di esercenti e professionisti per munirsi del POS. L’indagine ha ...

