Napoli, ufficiale la cessione di Ounas al Lille (Di giovedì 1 settembre 2022) Adesso è ufficiale un altro addio in casa Napoli . Come infatti ha riportato il club sul sito personale, Ounas ha lasciato i partenopei. Questo il comunicato degli azzurri: " La SSC Napoli comunica la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 settembre 2022) Adesso èun altro addio in casa. Come infatti ha riportato il club sul sito personale,ha lasciato i partenopei. Questo il comunicato degli azzurri: " La SSCcomunica la ...

sscnapoli : ?? Ufficiale la cessione di @FabianRP52 al @PSG_inside - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, #Ounas ha firmato con il #Lille Si attende solo l'annuncio ufficiale #SkySport #SkyCalciomercatoDay - RealPiccinini : Ufficiale il calendario delle prime 4 partite in esclusiva su @PrimeVideoIT. Non ci possiamo lamentare… ?? Felice di… - CalcioPillole : Ufficiale la cessione di #Ounas al #Lille: ecco i dettagli sulla cifra incassata dal #Napoli. - Daniele43649336 : @1926_cri Una presa per il culo. Non credete più a nessuno, solo il tweet ufficiale del Napoli. Tutti quelli che ci… -