Napoli, moto impenna e uccide 34enne sul lungomare: il video dell'incidente (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono state diffuse le immagini dell'investimento in cui è morta in via Caracciolo Elvira Zriba, la cameriera 34enne travolta da una moto che percorreva il lungomare a folle velocità. A filmare la scena, rilanciata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, una telecamera di videosorveglianza della zona.

