Napoli, l'allarme sui social: "C'è un maniaco al parco che molesta i bambini" (Di giovedì 1 settembre 2022) "Fate attenzione c'è un maniaco che molesta i bambini al parco". Sono ormai decine le segnalazioni, comparse anche sui social che mettono in guardia le famiglie del Vomero, di un uomo che si aggirerebbe all'interno del parco della Floridiana a Napoli che compie atti osceni. Il presunto maniaco prenderebbe di mira gruppi di giovanissimi e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

