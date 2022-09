Napoli, in vendita da oggi gli abbonamenti per le tre gare di Champions al Maradona (Di giovedì 1 settembre 2022) A partire dalle ore 12 di giovedì 1° settembre 2022 avrà inizio la vendita degli abbonamenti a 3 gare validi per il group stage di Uefa Champions League. Questi i tre eventi inclusi nell’abbonamento: Napoli vs Liverpool 7 settembre 2022 ore 21.00 Napoli vs Ajax 12 ottobre 2022 ore 18.45 Napoli vs Rangers 26 ottobre 2022 ore 21.00 L’acquisto dell’abbonamento sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio. La card può essere richiesta anche dai minorenni, purché la procedura di rilascio venga effettuata e sottoscritta da un genitore (o da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) A partire dalle ore 12 di giovedì 1° settembre 2022 avrà inizio ladeglia 3validi per il group stage di UefaLeague. Questi i tre eventi inclusi nell’abbonamento:vs Liverpool 7 settembre 2022 ore 21.00vs Ajax 12 ottobre 2022 ore 18.45vs Rangers 26 ottobre 2022 ore 21.00 L’acquisto dell’abbonamento sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC“Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio. La card può essere richiesta anche dai minorenni, purché la procedura di rilascio venga effettuata e sottoscritta da un genitore (o da ...

