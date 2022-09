Napoli, abbonamento per la Champions League in vendita: 120 euro per le curve (Di giovedì 1 settembre 2022) In vendita l’abbonamento per le gare Champions del Napoli. Non sarà consentito il cambio utilizzatore dell’abbonamento. L’abbonamento per le gare Champions del Napoli sarà in vendita a partire dalle ore 12 di giovedì 1° settembre 2022. La SSc Napoli annuncia la vendita dei mini-abbonamenti per le 3 partite casalinghe valide per il group stage di Uefa Champions League. L’acquisto dell’abbonamento Champions del Napoli sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Dopo l’acquisto, sarà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) Inl’per le garedel. Non sarà consentito il cambio utilizzatore dell’. L’per le garedelsarà ina partire dalle ore 12 di giovedì 1° settembre 2022. La SScannuncia ladei mini-abbonamenti per le 3 partite casalinghe valide per il group stage di Uefa. L’acquisto dell’delsarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC“Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Dopo l’acquisto, sarà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo ...

