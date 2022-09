MotoGP, GP San Marino 2022, Espargarò: “Spero di poter dimostrare il mio valore” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Spero di poter scendere in pista e dimostrare il mio valore. Quest’anno abbiamo una moto migliore e mi auguro di fare bene a Misano”. Queste le parole di Aleix Espargarò nella conferenza stampa alla vigilia del week-end del GP di San Marino. “Abbiamo tante cose da provare nei test, come motore ed elettronica – prosegue il pilota spagnola di Aprilia – L’organizzazione all’interno è migliorata molto e siamo pronti ad accogliere un team satellite, sicuramente ci daranno una mano”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) “discendere in pista eil mio. Quest’anno abbiamo una moto migliore e mi auguro di fare bene a Misano”. Queste le parole di Aleixnella conferenza stampa alla vigilia del week-end del GP di San. “Abbiamo tante cose da provare nei test, come motore ed elettronica – prosegue il pilota spagnola di Aprilia – L’organizzazione all’interno è migliorata molto e siamo pronti ad accogliere un team satellite, sicuramente ci daranno una mano”. SportFace.

