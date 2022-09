Moto3 | GP San Marino | Foggia spera di riaprire i giochi per il titolo in casa | Garcia il primo allungo

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 settembre 2022) I giovani protagonisti del Motomondiale tornano in Italia questo fine settimana in quel di Misano Adriatico per l’edizione 2022 del Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini. La 14ma tappa dell’anno potrebbe vedere ilin classifica da parte dell’iberico Sergio, mentre il nostro Dennistenterà diper ildopo una mediocre prestazione in quel di Spielberg (Austria). Il già citatovanta infatti al momento 193 punti contro i 188 del connazionale e teammate Izan Guevara che in Stiria e nel Regno Unito non è riuscito a fare la differenza sulla concorrenza come accaduto ad esempio in Germania quando dominò la scena. Gli iberici di Aspar sono pronti per tornare in vetta, ...