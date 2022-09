Mostra del Cinema di Venezia, Lexus è auto ufficiale per il sesto anno consecutivo (Di giovedì 1 settembre 2022) La 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha preso il via ieri sera, e andrà avanti fino al 10 settembre. Come da sei anni a questa parte Lexus, il marchio premium del gruppo Toyota, ne è l’auto ufficiale. Un legame ormai consolidato, un sodalizio che, come si legge nella nota stampa, è “nato dalla stessa visione valoriale del mondo, delle persone, della sostenibilità e da cui nasce la volontà di Lexus di sostenere il mondo dello spettacolo, capace di trasportare chiunque in nuove realtà”. Come auto ufficiale dell’evento, Lexus accompagnerà attori (tra cui Julianne Moore, nella foto), registi e addetti ai lavori del Cinema fino al red carpet. Tra le 40 vetture a disposizione, ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) La 79.Internazionale d’Artetografica diha preso il via ieri sera, e andrà avanti fino al 10 settembre. Come da sei anni a questa parte, il marchio premium del gruppo Toyota, ne è l’. Un legame ormai consolidato, un sodalizio che, come si legge nella nota stampa, è “nato dalla stessa visione valoriale del mondo, delle persone, della sostenibilità e da cui nasce la volontà didi sostenere il mondo dello spettacolo, capace di trasportare chiunque in nuove realtà”. Comedell’evento,accompagnerà attori (tra cui Julianne Moore, nella foto), registi e addetti ai lavori delfino al red carpet. Tra le 40 vetture a disposizione, ci ...

