Mosca chiude i rubinetti? Per le banche tedesche sarebbero guai. Parola di Fitch (Di giovedì 1 settembre 2022) Chi ha paura di rimanere a corto di gas? Tutti, ma forse più di tutti la Germania. La crisi energetica non può non spaventare Berlino, da decenni dipendente dalla Russia e orfana del nucleare. Lo ha messo nero su bianco, proprio pochi giorni fa, Standard&Poor's: se Mosca chiudesse i rubinetti domani mattina per la Germania si aprirebbero, quasi immediatamente, le porte della recessione. C'è poco da stare allegri, insomma. E non si spiegherebbe altrimenti l'improvvisa retromarcia tedesca sul tetto al prezzo del gas (qui l'intervista al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci), che il board straordinario dei ministri dell'Energia discuterà a stretto giro. Come a dire, se tanto i rubinetti sono destinati a chiudersi, tanto vale provare a pagare il metano un po' meno e ...

