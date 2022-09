Morto capo del colosso petrolifero Lukoil | “Caduto da una finestra”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ravil Maganov, vicepresidente adel board di, sarebbe deceduto a Mosca dopo essere precipitato dallaal sesto piano di un ospedale. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters. A riportare la notizia anche alcuni media e le agenzie di stampa russe, come Interfax, che citano fonti anonime. Un’altra misteriosa morte di un oligarca in Russia, dunque. Maganov aveva 67 anni ed era adi: seconda azienda in Russia per quanto riguarda la produzione di petrolio. Uno dei colossi mondiale del settore.non ha al momento commentato la notizia. Maganov era un veterano, aveva lavorato nell’azienda fino dal 1993. Era adel board dal 2020, ed era uno dei più stretti collaboratori di uno dei fondatori della società, Vagit Alekperov. Vladimir Putin ...