Monza scatenato, preso anche Ferrarini dalla Fiorentina (Di giovedì 1 settembre 2022) Monza all'attacco, anzi scatenato, in queste ultime ore di mercato, utili soprattutto per rinforzare il reparto arretrato. Così dopo quelli di Magnani dal Verona e Izzo dal Torino, c'è un terzo arrivo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022)all'attacco, anzi, in queste ultime ore di mercato, utili soprattutto per rinforzare il reparto arretrato. Così dopo quelli di Magnani dal Verona e Izzo dal Torino, c'è un terzo arrivo ...

AndreaInterNews : Quindi dobbiamo credere che sia Zhang quello da convincere su #Acerbi e non Lotito, interessante. Tanto le opzioni… - UgoBaroni : RT @sportli26181512: #Roma-#Monza, Timothèe #Chalamet stregato da #Dybala: L'attore, protagonista di numerosi film di successo, come Dune e… - Lucrezia221713 : RT @sportli26181512: #Roma-#Monza, Timothèe #Chalamet stregato da #Dybala: L'attore, protagonista di numerosi film di successo, come Dune e… - sportli26181512 : #Roma-#Monza, Timothèe #Chalamet stregato da #Dybala: L'attore, protagonista di numerosi film di successo, come Dun… - AndreaInterNews : @Dottor_Strowman @cesololinter194 MONZA SCATENATO!!! -