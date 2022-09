Monza | presentata nuova terza maglia | omaggio ai 110 anni del club FOTO

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ilha presentato laper la stagione 2022/2023. Si tratta di unai 110del, a partire dal colore scelto, il celeste, colore che ha rappresentato ilnei suoi primidi vita: infatti, solo nel 1932 si passò al bianco e rosso del comune. La divisa è completata da una banda verticale che passa sotto allo stemma, dove si legge anche 1912-1922. Infine, sotto il colletto è presente il logo dell’Autodromo Nazionale, anch’esso in una versione speciale per festeggiare il centenario del tracciato. ACThird Kit by @lottosport Disponibile ora nello Shop AChttps://t.co/n8AZvn8NnI #Auguri...

Il Monza ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2022/2023. Si tratta di un omaggio ai 110 anni del club, a partire dal colore scelto, il celeste, colore che ha rappresentato il club nei s ...Il Monza presenta la terza divisa che utilizzerà in questa stagione, il colore è stato scelto in onore dei 110 anni di storia ...