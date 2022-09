Monza, 41enne rinuncia agli arresti domiciliari: "Meglio in carcere che a casa con mia moglie" (Di giovedì 1 settembre 2022) commenta 'Meglio in carcere che a casa con mia moglie'. Con queste parole un 41enne originario di El Salvador ha chiesto ai carabinieri di tornare dietro le sbarre dopo l'ennesima lite con la compagna. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 settembre 2022) commenta 'inche acon mia'. Con queste parole unoriginario di El Salvador ha chiesto ai carabinieri di tornare dietro le sbarre dopo l'ennesima lite con la compagna.

