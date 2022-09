Monte Bianco, crolla il bivacco della Fourche protagonista di una triste pagina dell’alpinismo (Di giovedì 1 settembre 2022) Le tracce della storia se ne vanno, come orme sulla sabbia, sotto i colpi del cambiamento climatico. Se ne vanno soprattutto in alta quota, e soprattutto in questa estate di temperature estreme. Il permafrost non tiene più, la roccia si stacca, crolla, e ciò che è stato sparisce. Anche se la costruzione non era la stessa di sessant’anni fa, il nuovo bivacco della Fourche (1985) veniva considerato un luogo della memoria. Lì, su quello stesso colle a 3862 metri, tra tutte le innumerevoli storie riecheggiava quella degli italiani guidati da Bonatti e dei francesi amici di Mazeaud. Dentro il piccolo bivacco di legno e lamiera si erano incontrati nella notte del 9 luglio 1961, e quelle due cordate, come due fili di un cortocircuito, avrebbe dato vita a una delle pagine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Le traccestoria se ne vanno, come orme sulla sabbia, sotto i colpi del cambiamento climatico. Se ne vanno soprattutto in alta quota, e soprattutto in questa estate di temperature estreme. Il permafrost non tiene più, la roccia si stacca,, e ciò che è stato sparisce. Anche se la costruzione non era la stessa di sessant’anni fa, il nuovo(1985) veniva considerato un luogomemoria. Lì, su quello stesso colle a 3862 metri, tra tutte le innumerevoli storie riecheggiava quella degli italiani guidati da Bonatti e dei francesi amici di Mazeaud. Dentro il piccolodi legno e lamiera si erano incontrati nella notte del 9 luglio 1961, e quelle due cordate, come due fili di un cortocircuito, avrebbe dato vita a una delle pagine ...

