Mondiali ciclismo 2022, i convocati della Svizzera maschile e femminile (Di giovedì 1 settembre 2022) Continuano ad arrivare le prime selezioni ufficiali in vista dei Mondiali di ciclismo di Wollongong 2022. Anche i cugini della Svizzera hanno diramato la loro lista con i nomi dei ragazzi e delle ragazze che saranno chiamati alla trasfertona australiana alla fine del mese di settembre. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022: i convocati del Belgio La nazionali maschile sarà guidata da Stefan Kung e Stefan Bissegger – protagonisti anche nella prova a cronometro – con Mauro Schmid e Silvan Dillier che avranno il ruolo di proteggerli e perché no di tentare degli attacchi dalla distanza. I restanti due nomi che comporranno il sestetto elvetico sono in via di definizione. Al femminile a guidare la ...

