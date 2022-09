Mondiali ciclismo 2022, i convocati della Colombia (Di giovedì 1 settembre 2022) Si avvicina l’appuntamento con i Mondiali di ciclismo che si disputeranno in quel di Wollongong in Australia dal 18 al 25 settembre. Arrivano le prime convocazioni ed è arrivata anche l’ufficialità della selezione della Colombia, da sempre una mina vagante in questo tipo di competizioni. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022, i convocati della Svizzera maschile e femminile A guidare la Nazionale sudamericana ci sarà Nairo Quintana – pronto ad effettuare ricorso al TAS per l’uso di Tramadol per il quale è stato sanzionato – accompagnato da Sergio Higuita, particolarmente in spolvero quest’anno anche se apparso in difficoltà e già fuori classifica alla Vuelta a España. Accanto a loro vi saranno inoltre Wilson Peña, ... Leggi su blogciclismo (Di giovedì 1 settembre 2022) Si avvicina l’appuntamento con idiche si disputeranno in quel di Wollongong in Australia dal 18 al 25 settembre. Arrivano le prime convocazioni ed è arrivata anche l’ufficialitàselezione, da sempre una mina vagante in questo tipo di competizioni. LEGGI ANCHE:, iSvizzera maschile e femminile A guidare la Nazionale sudamericana ci sarà Nairo Quintana – pronto ad effettuare ricorso al TAS per l’uso di Tramadol per il quale è stato sanzionato – accompagnato da Sergio Higuita, particolarmente in spolvero quest’anno anche se apparso in difficoltà e già fuori classifica alla Vuelta a España. Accanto a loro vi saranno inoltre Wilson Peña, ...

