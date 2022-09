Milano | inaugurata la Fan zone di piazza Duomo per l’Eurobasket 2022 – il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) “Siamo emozionati, giocheremo l’Europeo in casa di fronte al nostro pubblico e dopo due anni in cui poche persone potevano venire al palazzetto”. Sono state le parole del capitano dell’Italbasket Gigi Datome a inaugurare inla Fandel Girone didi Eurobasket. Fino all’8 settembre lasi trasformerà in un’arena da 1300 metri quadri che accoglierà i tifosi da tutta Europa. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Regione Attilio Fontana e il sindaco diGiuseppe Sala che ha sfidato il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco a una gara di tiri liberi. “Ho un grande desiderio – ha spiegato il ct – che i miei ragazzi si divertano e vivano l’Europeo con passione per una sola ragione. Perché se quindici bambini ti ...