Milano-Cortina | la nomina dell' ad possibile dopo le elezioni

(Di giovedì 1 settembre 2022) Pare destinata ad arrivareledel 25 settembre ladel nuovo amministratore delegatoa Fondazione2026. Secondo quanto appreso da fonti di governo dall’Ansa, è questa l'ipotesi che sta diventando sempre più probabile. Nelle scorse ore si è tenuta una riunione informale fra i socia fondazione che farà da comitato organizzatore dei Giochi invernali, in cui è stato proposto anche il nome di Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica, insieme a quello di Paolo Scaroni. Al momento però, tra i soci, non ci sarebbe ancora un’intesa unica su un nome che, a questo punto, potrebbe anche essere scelto dal nuovo governo.