Milan-Inter, San Siro tutto esaurito: i rossoneri lanciano l’iniziativa ‘Milan is forever’ (Di giovedì 1 settembre 2022) Milan-Inter infuocherà e caratterizzerà la quinta giornata della Serie A 2022/2022, derby potenzialmente dalle mille emozioni e dall’importanza specifica significativa. I rossoneri, campioni d’Italia, tenteranno di mantenere la leadership in città a discapito dei nerazzurri, pronti a rilanciarsi dopo la sconfitta per mano della Lazio, sulla falsariga del buon successo contro la Cremonese. San Siro sarà tutto esaurito per l’occasione, in data sabato 3 settembre, con oltre 75.000 tifosi totali ad assistere alla partita; sold out anche il ‘Club 1899’, ossia la zona hospitality meneghina colma di personaggi noti ed ex calciatori. Oltre quanto descritto, da segnalare il lancio da parte del Milan di una nuova iniziativa; si tratta di ‘Milan is ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022)infuocherà e caratterizzerà la quinta giornata della Serie A 2022/2022, derby potenzialmente dalle mille emozioni e dall’importanza specifica significativa. I, campioni d’Italia, tenteranno di mantenere la leadership in città a discapito dei nerazzurri, pronti a rilanciarsi dopo la sconfitta per mano della Lazio, sulla falsariga del buon successo contro la Cremonese. Sansaràper l’occasione, in data sabato 3 settembre, con oltre 75.000 tifosi totali ad assistere alla partita; sold out anche il ‘Club 1899’, ossia la zona hospitality meneghina colma di personaggi noti ed ex calciatori. Oltre quanto descritto, da segnalare il lancio da parte deldi una nuova iniziativa; si tratta di ‘is ...

