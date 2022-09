Milan, che voto date al calciomercato estivo rossonero? | SONDAGGIO (Di giovedì 1 settembre 2022) Terminata la sessione estiva di calciomercato è tempo di bilanci: che voto date ai movimenti del Milan? Ecco il nostro SONDAGGIO Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 settembre 2022) Terminata la sessione estiva diè tempo di bilanci: cheai movimenti del? Ecco il nostro

AntoVitiello : Come anticipato da @DiMarzio trattativa avanzata del #Milan per prendere Sergiño #Dest del #Barcellona in prestito… - lucabianchin7 : #Bakayoko ha deciso di risolvere il contratto con il #Milan, che risparmierebbe buona parte dello stipendio. Ora è… - FBiasin : Ha preso il #Milan a quattro soldi (si fa per dire), ci ha guadagnato qualche centinaio di milioni. E fin qui è il… - ManuFilippone95 : RT @theMilanZone_: ?? Termina questa estenuante sessione di calciomercato estivo. Cogliamo l’occasione per ringraziarvi ancora una volta per… - fefodero : @90ordnasselA La cosa che non capisco è perché il Milan 1) non sia bombardato di offerte faraoniche o voci di merca… -