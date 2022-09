Milan | Bakayoko resta | niente da fare per la risoluzione del contratto

lucabianchin7 : #Bakayoko ha deciso di risolvere il contratto con il #Milan, che risparmierebbe buona parte dello stipendio. Ora è… - lucabianchin7 : #Bakayoko ancora indeciso (e situazione tesa quanto basta…): può risolvere il contratto col #Milan e firmare altrov… - lucabianchin7 : Mercato #Milan penultimo giorno. ??Il costo di #Vranckx: 1 milione di prestito, 12 di riscatto ??Complicazioni per… - mperri87 : #Dest depositato. Mercato chiuso con #Bakayoko che resta al Milan. - toure_ballo : #Bakayoko resta al #Milan che quindi non depositerà il contratto di #Dest. I due percepiscono lo stesso stipendio,… -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Ile Tiémouésono ai titoli di coda, ma la separazione non è scontata. Il centrocampista francese ha deciso di risolvere il contratto che lo lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2023, ...13.20 - Acerbi all'Inter, affare verso la chiusura 13.00 - Mbaye rescinde il contratto col Bologna 12.40 - Anchesta per rescindere il contratto col. 12.30 - Magnani al Monza e ... Milan, Bakayoko verso la risoluzione: il Nizza prova l'affondo per il centrocampista Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Tiemoue Bakayoko rimarrà al Milan: alla fine il calciatore franceso ha deciso di non procedere con la risoluzione del contratto.Ultimo aggiornamento sul futuro di Bakayoko: il giocatore sembra aver preso una decisione importante. Vedremo se lascerà il Milan a breve.