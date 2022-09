Mika, rinviato il The Magic Piano Tour, confermato il live evento all’Arena di Verona (Di giovedì 1 settembre 2022) rinviato per motivi organizzativi il The Magic Piano Tour di Mika che conferma però il concerto all’Arena di Verona che sarà concepito come una grande festa di fine estate Friends & Partners comunica che per motivi di carattere organizzativo e di produzione che avrebbero impedito un’adeguata e ottimale messa in scena degli spettacoli, il The Magic Piano Tour di Mika, con show previsti tra settembre e ottobre 2022 nelle principali arene e nei teatri italiani -dove ha già registrato diversi sold out, è rinviato a data da destinarsi. Sono stati fatti numerosi tentativi per salvaguardare l’integrità degli show come erano stati pianificati da Mika con la sua consueta ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 1 settembre 2022)per motivi organizzativi il Thediche conferma però il concertodiche sarà concepito come una grande festa di fine estate Friends & Partners comunica che per motivi di carattere organizzativo e di produzione che avrebbero impedito un’adeguata e ottimale messa in scena degli spettacoli, il Thedi, con show previsti tra settembre e ottobre 2022 nelle principali arene e nei teatri italiani -dove ha già registrato diversi sold out, èa data da destinarsi. Sono stati fatti numerosi tentativi per salvaguardare l’integrità degli show come erano stati pianificati dacon la sua consueta ...

