Migrante si toglie la vita nel Centro rimpatri | lo dovevano rimandare in Pakistan

(Di giovedì 1 settembre 2022) Per la retorica della destra reazionaria era uno dei tanti finti profughi che la guerra ce la portano in casa. Per chi ha altri occhi era un disperato che ha scelto dirsi laal solo ...

Un giovane, di 28 anni, di origine pakistana, portato ieri pomeriggio nel Centro per i rimpatri e per i richiedenti asilo (Cpr) di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), si è suicidato un'ora dopo il ...

Un giovane migrante, di 28 anni, di origine pakistana, portato ieri pomeriggio nel Centro per i rimpatri e per i richiedenti asilo (Cpr) di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), si è suicidato un'ora dopo il s ...