Michele Merlo, medico indicato. Parla il padre (Di giovedì 1 settembre 2022) Il cantante avrebbe potuto salvarsi Sono giunte a una svolta le indagini sulla morte di Michele Merlo. Il cantante ex artista di Amici si sarebbe potuto salvare. Il suo ematoma alla gamba venne scambiato per un trauma, ma con delle analisi il tumore poteva essere trovato. Lo hanno detto i periti del Gip del tribunale di Vicenza. Michele Merlo si è spento il 6 giugno del 2021 a soli 28 anni a causa di un'emorragia cerebrale scaturita da una leucemia fulminante. Il suo medico di base, con studio a a Rosà (Vicenza), il dottor Pantaleo Vitaliano è ora accusato di di omicidio colposo. Ne ha Parlato a Corriere della Sera, il padre dicendosi non arrabbiato con il medico. «No, basti sapere che è tutt'ora il mio medico di base. L'ho visto ...

