“Mia figlia poteva salvarsi”. Lavinia Trematerra, il racconto choc del padre: “L’ambulanza ferma mezzora” (Di giovedì 1 settembre 2022) Lavinia Trematerra poteva salvarsi? È questa la domanda che si fa il padre adesso, a distanza di qualche giorno. Come in molti ricorderanno, la piccola è morta ad appena 7 anni, colpita da una enorme statua che le è finita addosso staccandosi dalla base. È successo tutto a Monaco di Baviera, dove la bimba e la sua famiglia erano in vacanza. Qui, nel giardino dell’hotel dove pernottavano, la statua si è staccata finendo sopra alla bimba, non lasciandole scampo. Il racconto del padre, ascoltato dal Mattino, è furioso. “Quella statua pesava un centinaio di chili. Per liberare mia figlia sono servite tre persone. Non c’era neanche un cartello per avvertire di non avvicinarsi troppo indicando una situazione di pericolo. La statua era lì, senza alcuna ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)? È questa la domanda che si fa iladesso, a distanza di qualche giorno. Come in molti ricorderanno, la piccola è morta ad appena 7 anni, colpita da una enorme statua che le è finita addosso staccandosi dalla base. È successo tutto a Monaco di Baviera, dove la bimba e la sua famiglia erano in vacanza. Qui, nel giardino dell’hotel dove pernottavano, la statua si è staccata finendo sopra alla bimba, non lasciandole scampo. Ildel, ascoltato dal Mattino, è furioso. “Quella statua pesava un centinaio di chili. Per liberare miasono servite tre persone. Non c’era neanche un cartello per avvertire di non avvicinarsi troppo indicando una situazione di pericolo. La statua era lì, senza alcuna ...

