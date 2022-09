Messaggio truffa per buoni Coop da 500 euro, cosa si rischia (Di giovedì 1 settembre 2022) Un nuovo Messaggio truffa con protagonisti corposi buoni Coop da 500 euro è ora in circolazione via servizio WhatsApp o anche via mail. La nota catena di distribuzione, suo malgrado, vede il suo brand sfruttato nel tentativo di far cadere in trappola non pochi italiani, ingolositi dalla promessa di voucher per i loro acquisti. Forse in tempi di crisi, come quello che stiamo vivendo, potrebbe fare ancora più proseliti proprio l’ultimo Messaggio truffa legato ad un grande brand. In effetti, l’alert in arrivo sui telefoni di tantissimi italiani fa riferimento alla possibilità di accaparrarsi uno dei 500 buoni Coop da 500 euro legati ad un fantomatico concorso a premi. Naturalmente non esiste alcuna iniziativa ufficiale ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Un nuovocon protagonisti corposida 500è ora in circolazione via servizio WhatsApp o anche via mail. La nota catena di distribuzione, suo malgrado, vede il suo brand sfruttato nel tentativo di far cadere in trappola non pochi italiani, ingolositi dalla promessa di voucher per i loro acquisti. Forse in tempi di crisi, come quello che stiamo vivendo, potrebbe fare ancora più proseliti proprio l’ultimolegato ad un grande brand. In effetti, l’alert in arrivo sui telefoni di tantissimi italiani fa riferimento alla possibilità di accaparrarsi uno dei 500da 500legati ad un fantomatico concorso a premi. Naturalmente non esiste alcuna iniziativa ufficiale ...

PosteNews : @Monicalefede Grazie per la segnalazione. Si tratta di un tentativo di truffa. Poste Italiane non chiede mai attrav… - Wondercri1982 : ECCO UNO SPLENDIDO V_V MURALES ???????????????????? CON UN MESSAGGIO ATTUALE ED IMPORTANTE. USIAMO IL TERRITORIO PER DEN… - graziacalore : Grazie, sono mesi che ogni tanto cerco di rilevare questo dettaglio, non da poco ma NON HA RISCONTRI, ora finite le… - KersevanRoberto : @iltemporeggiat8 @ominodellaluce Qui se il tuo ex 'fornitore alternativo' magari anche '100% da rinnovabili!' (la s… - PosteNews : @BeraBera_ Grazie per la segnalazione. Si tratta di un tentativo di truffa. Poste Italiane non chiede mai attravers… -