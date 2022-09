Meret | verso il rinnovo | accordo raggiunto fino al 2027

angelolettera79 : @Tony79999 @MatteoSorrenti @sscnapoli Non si possono paragonare perché uno è verso la fine della carriera e altro e… - Marco_Pesacane : Ultimamente ho sentito critiche verso #Meret ed #Elmas: il primo ha parato un rigore il secondo ha segnato. Il cam… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Navas-Napoli affare quasi sfumato, si procede verso il rinnovo di Meret' - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Navas-Napoli affare quasi sfumato, si procede verso il rinnovo di Meret' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Navas-Napoli affare quasi sfumato, si procede verso il rinnovo di Meret' -

QUOTIDIANO NAZIONALE

... facendo inesorabilmente sfumareil limite dell'area il buon gioco costruito a centrocampo. E ... Lo ribatte, masi supera e respinge! E come spesso accade, dal possibile vantaggio, il ......pareggia con una prodezza da fuori area di Colombo che con un fantastico sinistro trafiggee ... Il Napoli ci prova fino alla fine ma al 93' Osimhen di testa non riesce a indirizzarela porta ... Calciomercato Napoli, difficoltà per Navas: Meret verso la permanenza Finisce pari al Maradona, dove succede tutto nel giro di sei minuti del primo tempo. Penalty di Colombo parato dopo il vantaggio di Elmas, pari dell'ex Milan. Tante occasioni nella ripresa, poca preci ..."Senza Keylor Navas, allora Meret potrà firmare il rinnovo di contratto (quello attuale scadrà a giugno 2023). Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che svela anche le cifre del nuovo accordo co ...