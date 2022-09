Mercato Milan – Vranckx è rossonero: depositato il contratto in Lega (Di giovedì 1 settembre 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. I rossoneri hanno depositato in Lega il contratto di Aster Vranckx, centrocampista classe 2022 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 settembre 2022) Le ultime suldel. I rossoneri hannoinildi Aster, centrocampista classe 2022

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Milan, in chiusura Sergino #Dest del #Barcellona: operazione in prestito con diritto di riscatt… - lucabianchin7 : Mercato #Milan penultimo giorno. ??Il costo di #Vranckx: 1 milione di prestito, 12 di riscatto ??Complicazioni per… - lucabianchin7 : Chelsea e #Milan NON stanno trattando per Rafa #Leao in questo ultimo giorno di mercato. Leao resterà al Milan al 9… - PianetaMilan : #Milan, #Cirillo: “#Calciomercato tra i più positivi: ecco perché” | Esclusiva #ACMilan #SempreMilan - KunGrax : RT @TheLastDuivel: 17:22 e nessun giornalista ha scritto 'Mercato chiuso per il Milan' -