Mercato auto Italia, un raggio di sole ad agosto. Le immatricolazioni crescono del 9,9% (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo 13 mesi consecutivi di pioggia, ad agosto è arrivato finalmente il sole anche sul Mercato Italiano dell’auto. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, infatti, nel mese appena trascorso sono state immatricolate 71.190 autovetture, ovvero il 9,9% in più rispetto ad agosto 2021. Un raggio di luce che, seppur non sana il consuntivo da inizio anno (-18,4% rispetto ai primi 8 mesi del 2021), dà un momentaneo sospiro di sollievo al tutto il comparto. Queste risultanze, tuttavia, non devono ingannare. In primis perché, come fa notare l’associazione dei costruttori stranieri operanti nel nostro Paese (UNRAE), “in otto mesi sono stati persi 195.000 veicoli”, ma anche perché, come sottolinea il Centro Studi Promotor, “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo 13 mesi consecutivi di pioggia, adè arrivato finalmente ilanche sulno dell’. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, infatti, nel mese appena trascorso sono state immatricolate 71.190vetture, ovvero il 9,9% in più rispetto ad2021. Undi luce che, seppur non sana il consuntivo da inizio anno (-18,4% rispetto ai primi 8 mesi del 2021), dà un momentaneo sospiro di sollievo al tutto il comparto. Queste risultanze, tuttavia, non devono ingannare. In primis perché, come fa notare l’associazione dei costruttori stranieri operanti nel nostro Paese (UNRAE), “in otto mesi sono stati persi 195.000 veicoli”, ma anche perché, come sottolinea il Centro Studi Promotor, “Il ...

