Meno riscaldamento d’inverno | le nuove regole da ottobre

(Di giovedì 1 settembre 2022) Temperatura giù di un grado eacceso per un’ora in, la sera, a partire da. Sia per le abitazioni private che per gli uffici. L’indicazione è arrivata dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, durante il Consiglio dei ministri di oggi 1 settembre per fronteggiare l’emergenza gas. Fra un mese, dunque,in Italia sull’uso dell’energia. A causa della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze, e della speculazione sui prezzi di gas, petrolio e luce, ci dovremo preparare a gestire in modo diverso l’uso delle risorse per far fronte all’inverno. E in modo particolare per quanto riguarda il. Foto Ansa/Folco LanciaCingolani ha annunciato che la prossima settimana il Governo varerà un ampio piano di sostegno per le imprese. E ...