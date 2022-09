Maxi multa con denuncia a due TikToker per la pesca in area protetta (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - Sono stati denunciati per pesca illegale in area marina protetta, reato punito con sanzioni fino a 13 mila euro, i due TikToker che nei giorni scorsi avevano documentato la cattura di alcuni grossi pesci a Capo Caccia, in Sardegna. I due giovani del Nord Italia, accompagnati da un genitore, si sono presentati ad Alghero alle forze dell'ordine. Nel frattempo erano allertati porti e aeroporti, in modo che i due turisti venissero intercettati prima che lasciassero l'isola. Dopo la diffusione del video, rimbalzato anche su Facebook fra l'indignazione generale, erano scattati gli accertamenti dell'ufficio circondariale marittimo di Alghero e la capitaneria di Porto Torres, in collaborazione con la base navale del Corpo forestale di Alghero. Le indagini, coordinate dalla procura di Sassari, sono ... Leggi su agi (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - Sono statiti perillegale inmarina, reato punito con sanzioni fino a 13 mila euro, i dueche nei giorni scorsi avevano documentato la cattura di alcuni grossi pesci a Capo Caccia, in Sardegna. I due giovani del Nord Italia, accompagnati da un genitore, si sono presentati ad Alghero alle forze dell'ordine. Nel frattempo erano allertati porti e aeroporti, in modo che i due turisti venissero intercettati prima che lasciassero l'isola. Dopo la diffusione del video, rimbalzato anche su Facebook fra l'indignazione generale, erano scattati gli accertamenti dell'ufficio circondariale marittimo di Alghero e la capitaneria di Porto Torres, in collaborazione con la base navale del Corpo forestale di Alghero. Le indagini, coordinate dalla procura di Sassari, sono ...

