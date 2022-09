Max Verstappen, il giardino di casa olandese per fuggire lontano (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Gran Premio d’Olanda per volare sempre più in alto. La corsa casalinga per affermare, sempre più, la sua egemonia incontrastata in questo nuovo Mondiale di Formula 1. Max Verstappen, dopo aver impressionato nel vicino Belgio vincendo a SPA partendo dal fondo della griglia, vuole sfruttare l’appoggio del pubblico amico e connazionale per apporre un’altra targhetta a questo campionato praticamente perfetto. Il pilota di Red Bull è ansioso di scendere in pista. Red Bull in casa di Max Verstappen: l’olandese è pronto per fare il “padrone di casa” (Pagina Facebook Max Verstappen)“Ora dobbiamo soltanto finire le gare e conquistare punti. Dopo il successo del weekend di Spa, non vedo l’ora di affrontare il GP d’Olanda. La pista di Zandvoort richiede molta più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Gran Premio d’Olanda per volare sempre più in alto. La corsalinga per affermare, sempre più, la sua egemonia incontrastata in questo nuovo Mondiale di Formula 1. Max, dopo aver impressionato nel vicino Belgio vincendo a SPA partendo dal fondo della griglia, vuole sfruttare l’appoggio del pubblico amico e connazionale per apporre un’altra targhetta a questo campionato praticamente perfetto. Il pilota di Red Bull è ansioso di scendere in pista. Red Bull indi Max: l’è pronto per fare il “padrone di” (Pagina Facebook Max)“Ora dobbiamo soltanto finire le gare e conquistare punti. Dopo il successo del weekend di Spa, non vedo l’ora di affrontare il GP d’Olanda. La pista di Zandvoort richiede molta più ...

