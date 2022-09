Matilde Brandi in love. E con lui fa sul serio: dopo l’addio al marito al GF Vip, presenta a tutti il nuovo compagno (Di giovedì 1 settembre 2022) Matilde Brandi, prime immagini col nuovo fidanzato. Pare aver ritrovato il sorriso la showgirl che è reduce da un matrimonio naufragato che l’ha fatta soffrire molto. Qualche tempo fa a Verissimo aveva raccontato il dramma della fine di una storia d’amore dalla quale sono nate due gemelle, Aurora e Sofia. La rottura con Marco Costantini è arrivata subito dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. Per lei è stato uno shock. “Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi”. Queste le parole di Matilde Brandi, visibilmente commossa, a Silvia Toffanin. “Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava….Quello che mi dispiace di più è che sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 settembre 2022), prime immagini colfidanzato. Pare aver ritrovato il sorriso la showgirl che è reduce da un matrimonio naufragato che l’ha fatta soffrire molto. Qualche tempo fa a Verissimo aveva raccontato il dramma della fine di una storia d’amore dalla quale sono nate due gemelle, Aurora e Sofia. La rottura con Marco Costantini è arrivata subitol’esperienza del Grande Fratello Vip. Per lei è stato uno shock. “Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi”. Queste le parole di, visibilmente commossa, a Silvia Toffanin. “Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava….Quello che mi dispiace di più è che sono ...

VichyInTypoland : Ma la perfezione della scelta di matilde brandi per la pubblicità dello spritz?! Parliamone - inartesidegio : Matilde brandi non lo sapevo - ElisaDiGiacomo : @AndreaGalastro Odio, a prima impatto l’ho scambiata per una mini Matilde Brandi ?? -

Eccolo! Finalmente le prime immagini di Matilde Brandi col nuovo compagno: guarda Il fidanzato della showgirl 53enne alla festa a sorpresa delle figlie dell'ex gieffina vip L'uomo ha uno splendido rapporto anche con le due gemelle 16enni, Aurora e Sofia Matilde Brandi svela finalmente il volto del suo nuovo compagno , sul social pubblica le prime immagini insieme al fidanzato con cui era uscita allo scoperto, sempre via Instagram , a inizio agosto, ... Matilde Brandi torna live Non capita spesso di vedere sul palco di un locale riminese esibirsi dal vivo un'artista del calibro di Matilde Brandi. Cantanti e soubrette, infatti, soprattutto se provenienti dal mondo della tivù, preferiscono il playback e qualche moina scenografica anziché cimentarsi nel 'senza rete' col microfono. ... RiminiToday Eccolo! Finalmente le prime immagini di Matilde Brandi col nuovo compagno: guarda Il fidanzato della showgirl 53enne alla festa a sorpresa delle figlie dell’ex gieffina vip L’uomo ha uno splendido rapporto anche con le due gemelle 16enni, Aurora e Sofia Matilde Brandi svela finalme ... Matilde Brandi torna ad esibirsi dal vivo: che spettacolo al Mamì Bistrot! Senza paura, rispondendo agli inviti del pubblico, la soubrette romana è salita sul palco di Rivabella regalando un grande classico del suo repertorio ... Il fidanzato della showgirl 53enne alla festa a sorpresa delle figlie dell'ex gieffina vip L'uomo ha uno splendido rapporto anche con le due gemelle 16enni, Aurora e Sofiasvela finalmente il volto del suo nuovo compagno , sul social pubblica le prime immagini insieme al fidanzato con cui era uscita allo scoperto, sempre via Instagram , a inizio agosto, ...Non capita spesso di vedere sul palco di un locale riminese esibirsi dal vivo un'artista del calibro di. Cantanti e soubrette, infatti, soprattutto se provenienti dal mondo della tivù, preferiscono il playback e qualche moina scenografica anziché cimentarsi nel 'senza rete' col microfono. ... Matilde Brandi "innamorata" cena a Bellaria e scatta selfie con i fan Il fidanzato della showgirl 53enne alla festa a sorpresa delle figlie dell’ex gieffina vip L’uomo ha uno splendido rapporto anche con le due gemelle 16enni, Aurora e Sofia Matilde Brandi svela finalme ...Senza paura, rispondendo agli inviti del pubblico, la soubrette romana è salita sul palco di Rivabella regalando un grande classico del suo repertorio ...