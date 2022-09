Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori pazzo di Elena d’Amario? Scoppia il gossip a fine estate

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022)diha trovato l’amore? Impazza ile travolge uno degli attori più amati della serie tv di Rai2 e la bella ballerina e conduttrice di Amici. Proprio nelle scorse oreha pubblicato la sua foto in costume dicendosi poco propensa a lasciar andar via l’con Raffaella Mennoia subito pronta a ricordarle che presto dovrà tornare a lavoro nei corridoi della scuola più famosa d’Italia, ma se a trattenere la ballerina non fossero soloe sole ma anche un nuovo amore? Chi la conosce sa bene quanto la ballerina sia gelosa della sua privacy e siamo sicuri che anche in questo caso non arriverà un commento a questoma i fan sui social hanno ...