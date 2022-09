Massa | bimba di 10 anno con il cuore a destra | salvata dai medici

OperaFisista : È salva dopo una lunga operazione la bimba nata con il cuore a destra - Piergiulio58 : È salva dopo una lunga operazione la bimba nata con il cuore a destra. La grave malformazione è stata corretta al 9… - AntonellaFasan1 : RT @sulsitodisimone: È salva dopo una lunga operazione la bimba nata con il cuore a destra - la_bimba_di_lou : RT @mqonylvr: assenza di massa a scuola il 21 ottobre e l'11 novembre? - sulsitodisimone : È salva dopo una lunga operazione la bimba nata con il cuore a destra -

L'intervento è stato eseguito da una équipe guidata da Vitali Pak, da oggi direttore della cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale del Cuore didella Fondazione Monasterio. Cinquantenne, nato ...Ladi 4 anni di Reggio Calabria era in auto con i genitori In un terrificante incidente è avvenuto questa mattina sull'Autostrada A12 Genova - Livorno all'altezza diè morta una bambina ...Intervento, all’ospedale del cuore di Massa ( Massa Carrara ) della Fondazione Monasterio, su una bambina di 10 anni, che aveva il cuore posizionato a destra ...Terribile incidente sull’A12. L'auto con a bordo anche i genitori della piccola si è cappottata sull’autostrada ed è andata in fiamme.