Mario Giordano | “È da cerebrolesi” | vergogna in diretta | superato il limite VIDEO

(Di giovedì 1 settembre 2022) Durante la prima puntata di Fuori dal Coro,si è lasciato andare a un siparietto che ha scatenato furiose polemiche. Tutto in(Screen da Twitter)L’irriverente giornalista, dopo la consueta pausa estiva, è tornato con Fuori dal Coro. Il talk show di Rete4 è un vero e proprio appuntamento imperdibile per i fan di, che ne apprezzano le battaglie e lo stile combattivo. Tra inchieste, ingiustizie e soddisfazioni, il suo programma è sicuramente iconico. Proprio durante la prima puntata della nuova stagione 2022/2023,ha organizzato un siparietto canoro in merito a una delle sue consuete lotte: quella all’occupazione abusiva delle case. Il verdetto, però, è negativo: demolito ...

Silvia12877694 : RT @MicaelaSalbego: L’approccio Tachipirina e vigile attesa é stato criminale. Mario Giordano Chiamare le cose col loro nome. #ingalera… - gigioLuc : RT @GiuliaTamagnin1: VIDEO CENSURATO DA YOUTUBE: MARIO GIORDANO E LE #CURE NEGATE AGLI ITALIANI Buone notizie: questo video è stato cancel… - CinziaNegrini : RT @MicaelaSalbego: L’approccio Tachipirina e vigile attesa é stato criminale. Mario Giordano Chiamare le cose col loro nome. #ingalera… - TuvoReal : VIDEO CENSURATO DA YOUTUBE: MARIO GIORDANO E LE CURE NEGATE AGLI ITALIANI - SabrySocial : RT @GiuliaTamagnin1: VIDEO CENSURATO DA YOUTUBE: MARIO GIORDANO E LE #CURE NEGATE AGLI ITALIANI Buone notizie: questo video è stato cancel… -

Egregio Direttore, Martedì sera, 30 agosto, la trasmissione "Fuori dal Coro" condotta, su Rete4, da, ha trasmesso un servizio dedicato ai cambiamenti climatici. Servizio che ha compreso anche una brevissima intervista al sottoscritto, ma che in realtà mi ha lasciato sbalordito. E' ...Ma anche, più di recente, con ospitate dae pezzi su La Verità. Sempre ficcante, soprattutto con chi non la pensa come lei. Tanto che il sodalizio con Santoro termina nel 2013. Con ...Bloccare l'aumento biennale delle sanzioni al Codice della Strada che scatterà il primo gennaio 2023, perché a causa dell'inflazione e in particolare dell'indice Foi, l'indice nazionale dei prezzi al ...Sbarca su Rete 4 il caso di Rosario Runfola, proprietario di un appartamento in via dei Martiri, occupato abusivamente da un magrebino che è stato addirittura agli arresti domiciliari nell’abitazione ...