Mariacarla Boscono scandalosa alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 1 settembre 2022) E’ subito scandalo79esimadeldi. Il merito è di. Nel corso della serata inaugurale della kermessetografica la top model ha creato scompiglio sul red carpet con un look mozzafiato. Trasparente e sfrontata L’arrivo sul red carpetè una delle supermodelle più famose del mondo. Musa dei più grandi stilisti, sfila con disinvoltura in passerella e posa per le riviste più patinate. A 41 anni ha raccolto una serie di successi ineguagliabili. In questa occasione ha dato ancora una volta prova della sua sfrontatezza.non osa solo sul catwalk, in quanto a provocazione non è (almeno per ora) seconda a nessuno a79. Con un ...