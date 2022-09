Marco Pastonesi apre il Cuneo Bike Festival raccontando la Parigi Roubaix di Sonny Colbrelli (Di giovedì 1 settembre 2022) Il calendario completo degli eventi, tutti gratuiti, è pubblicato sul sito comune.Cuneo.it/... Ex ciclista ed ex giocatore di rugby di serie A, Marco Pastonesi, storica firma della Gazzetta dello Sport, ... Leggi su ideawebtv (Di giovedì 1 settembre 2022) Il calendario completo degli eventi, tutti gratuiti, è pubblicato sul sito comune..it/... Ex ciclista ed ex giocatore di rugby di serie A,, storica firma della Gazzetta dello Sport, ...

OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby G… - OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby I… - OverTheLine65 : OverTheLine ha presentato:'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Ru… - OverTheLine65 : OverTheLine ha presentato:'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Ru… - OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby I… -