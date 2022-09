Marcantonio Bragadin | il martire di Famagosta

JoeFortissimo : @_prophetissa @marcantonio_88 @pandrake1 @molaasinaria @Prudenzi4 E Bragadin, MUUUUUUUTOOOOOO - MagisterZatta : @RaphaelRaduzzi @il_bartender @marcantonio_88 @chimico_l @nequenecatque Adesso ti voglio a conquistarti quello di B… -

Serenissima News

...di sicurezza la rampa di uscita su Corso Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII la polizia locale segnala poi un incidente in via Angelo Emo all'altezza di viaquesta ...Picozzi: 'Certamente la vicenda die del suo fedele attendente Girolamo Polidoro'. Nel corso di questi anni, dopo aver raccontato così tante storie, vi siete fatti un'idea più ... Marcantonio Bragadin: commemorazione domenica 28 col Reggimento Marini e con Danilo Leo Lazzarini Marcantonio Bragadin, generale veneziano, fu l'eroe della difesa di Famagosta contro l'invasione turca nel 1571. Al termine della quale subì un drammatico martirio ...