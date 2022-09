Marca – Ronaldo al Napoli, si può fare. Osimhen resta in azzurro (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Napoli è l’ultima chance di Cristiano Ronaldo di giocare in Champions League e Jorge Mendes spinge il Manchester United a cederlo prestito. Secondo quanto scrive Marca la possibilità che CR7 vesta la maglia azzurra non è ancora sfumata, anche perché il fuoriclasse portoghese non trova un altro club in cui giocare la più grande competizione europea calcistica per club. Dalla Spagna Marca scrive chiaramente che Napoli è “l’ultima pallottola per Cristiano Ronaldo” e che quando c’è “Jorge Mendes a trattare tutto è possibile“. Il super manager sta spingendo per fare cedere Ronaldo al Napoli in prestito secco con ingaggio pagato in larghissima parte dal club inglese. Ma la novità è che Cristiano Ronaldo arriverebbe in ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilè l’ultima chance di Cristianodi giocare in Champions League e Jorge Mendes spinge il Manchester United a cederlo prestito. Secondo quanto scrivela possibilità che CR7 vesta la maglia azzurra non è ancora sfumata, anche perché il fuoriclasse portoghese non trova un altro club in cui giocare la più grande competizione europea calcistica per club. Dalla Spagnascrive chiaramente cheè “l’ultima pallottola per Cristiano” e che quando c’è “Jorge Mendes a trattare tutto è possibile“. Il super manager sta spingendo percederealin prestito secco con ingaggio pagato in larghissima parte dal club inglese. Ma la novità è che Cristianoarriverebbe in ...

