Marca: c'è ancora tutto il tempo per il prestito di Ronaldo al Napoli, nessuno escluda sorprese (Di giovedì 1 settembre 2022) A Ronaldo non resta che il Napoli, è la sua ultima cartuccia. E con Mendes in mezzo tutto è possibile, non si devono escludere a priori sorprese dell'ultimo minuto. Lo scrive Marca, in un editoriale a firma di Carlos Carpio. "Anche se ieri è stato dato per scontato che avrebbe continuato al Manchester United a seguito delle dichiarazioni del tecnico Ten Hag, la verità è che il portoghese ha l'opzione del Napoli sul tavolo, in cui avrebbe giocato in prestito per una stagione per tornare allo United per compiere l'anno che ha lasciato. E che c'è ancora tempo per attivarlo perché il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sedotto dall'idea di avere il capocannoniere portoghese".

