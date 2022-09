Manuel Bortuzzo, l’intervista che scatena l’ira del padre: cosa è successo e cosa ha detto (Di giovedì 1 settembre 2022) Continua la intricata e turbolenta saga delle avventure del nuotatore, ed ex concorrente del GF Vip 6 di Alfonso Signorini, Manuel Bortuzzo. Ce n’è sempre una sul suo chiacchierato conto, che riguardi la sua conclusa liaison amorosa con Lulù Selassié o meno. Di certo, di mezzo c’è sempre pure il papà Franco Bortuzzo, che è furioso. Che lo progettino o meno, padre e figlio sono sempre sulla bocca di tutti. Spesso perché sostengono di essere stati fraintesi dai giornali, trovandosi così a dovere smentire, il più delle volte, interviste riportate da tali testate, come ha fatto in questo caso Franco Bortuzzo con Novella 2000, rinnegando delle parole su Manuel Bortuzzo. Nell’intervista concessa per l’appunto da Franco Bortuzzo al ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 1 settembre 2022) Continua la intricata e turbolenta saga delle avventure del nuotatore, ed ex concorrente del GF Vip 6 di Alfonso Signorini,. Ce n’è sempre una sul suo chiacchierato conto, che riguardi la sua conclusa liaison amorosa con Lulù Selassié o meno. Di certo, di mezzo c’è sempre pure il papà Franco, che è furioso. Che lo progettino o meno,e figlio sono sempre sulla bocca di tutti. Spesso perché sostengono di essere stati fraintesi dai giornali, trovandosi così a dovere smentire, il più delle volte, interviste riportate da tali testate, come ha fatto in questo caso Francocon Novella 2000, rinnegando delle parole su. Nelconcessa per l’appunto da Francoal ...

