Manchester United, Antony: «Momento incredibile della mia carriera» (Di giovedì 1 settembre 2022) Prime parole da calciatore del Manchester United per il brasiliano Antony arrivato dall’Ajax Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto di Antony dall’Ajax e il brasiliano, attraverso i canali ufficiali del club, ha espresso le sue prime sensazioni da calciatore dei Red Devils. LE PAROLE – «Questo è un Momento incredibile nella mia carriera, perché entro a far parte di uno dei club più iconici del mondo. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me, in particolare la mia famiglia, tutti i miei allenatori e compagni di squadra, perché senza di loro non sarei potuto arrivare qui. Erik ten Hag è stato importante per la mia crescita, il suo stile di gioco mi aiuta a tirare fuori il meglio di me. Il mio periodo all’Ajax è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Prime parole da calciatore delper il brasilianoarrivato dall’Ajax Ilha ufficializzato l’acquisto didall’Ajax e il brasiliano, attraverso i canali ufficiali del club, ha espresso le sue prime sensazioni da calciatore dei Red Devils. LE PAROLE – «Questo è unnella mia, perché entro a far parte di uno dei club più iconici del mondo. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me, in particolare la mia famiglia, tutti i miei allenatori e compagni di squadra, perché senza di loro non sarei potuto arrivare qui. Erik ten Hag è stato importante per la mia crescita, il suo stile di gioco mi aiuta a tirare fuori il meglio di me. Il mio periodo all’Ajax è ...

DiMarzio : .@ManUtd: ecco #Antony. La favela a San Paolo, l'autobus per lo Stadio Morumbi e ora il Teatro dei sogni. La sua st… - GoalItalia : Antony, 95 milioni ? Casemiro, 70 milioni ? Lisandro Martinez, 57 milioni ? 222 milioni per tre giocatori ?? Il Man… - SportPesa_IT : Edison Cavani è un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. L'uruguaiano dopo l'esperienza al Manchester United app… - l_allegri : RT @Laudantes: Arthur al Liverpool Kulusevski al Tottenham Cancelo al Manchester City Rabiot salta allo United per richieste alte È incr… - a_parenti_nrg25 : Il #ManchesterUnited ha ufficializzato #Antony, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni su #Casemiro: entra… -