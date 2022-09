Manchester United, Antony: “Momento incredibile della mia carriera”. Akanji ufficiale al City (Di giovedì 1 settembre 2022) Si chiude con il botto il mercato in entrata della due formazioni di Manchester. Lo United nella giornata di ieri aveva ufficializzato l’arrivo di Antony dall’Ajax, e l’esterno brasiliano ha commentato così l’avvenuta trattativa: “Questo è un Momento incredibile nella mia carriera, perché entro a far parte di uno dei club più iconici del mondo. ten Hag è stato importante per la mia crescita, il suo stile di gioco mi aiuta a tirare fuori il meglio di me. Sarò sempre grato all’Ajax per la fiducia che hanno riposto in me, ma ora sono pronto per la prossima sfida e non vedo l’ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e fare la mia parte per il Manchester United”. Nuovo arrivo anche in casa City, che ha reso ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Si chiude con il botto il mercato in entratadue formazioni di. Lonella giornata di ieri aveva ufficializzato l’arrivo didall’Ajax, e l’esterno brasiliano ha commentato così l’avvenuta trattativa: “Questo è unnella mia, perché entro a far parte di uno dei club più iconici del mondo. ten Hag è stato importante per la mia crescita, il suo stile di gioco mi aiuta a tirare fuori il meglio di me. Sarò sempre grato all’Ajax per la fiducia che hanno riposto in me, ma ora sono pronto per la prossima sfida e non vedo l’ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e fare la mia parte per il”. Nuovo arrivo anche in casa, che ha reso ...

DiMarzio : .@ManUtd: ecco #Antony. La favela a San Paolo, l'autobus per lo Stadio Morumbi e ora il Teatro dei sogni. La sua st… - GoalItalia : Antony, 95 milioni ? Casemiro, 70 milioni ? Lisandro Martinez, 57 milioni ? 222 milioni per tre giocatori ?? Il Man… - SportPesa_IT : Edison Cavani è un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. L'uruguaiano dopo l'esperienza al Manchester United app… - periodicodaily : Leicester City vs Manchester United – pronostico e possibili formazioni #1settembre #premierleague - sportface2016 : #ManchesterUnited, #Antony si presenta: 'Momento incredibile della mia carriera'. #Akanji ufficiale al… -