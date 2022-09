Mamma muore poche settimane dopo aver avuto sua figlia, dona il cuore a estraneo con 24 ore di vita (Di giovedì 1 settembre 2022) dopo che una persona diventa genitore, tutta la sua vita gira attorno al suo bambino. Un genitore desidera essere sempre presente per fare tutto il possibile per i suoi figli. Ma a volte la vita ha un piano diverso che nessuno si aspetterebbe… Shannon e Scott Sime hanno vissuto una storia d’amore da favola. Tra i due le cose sono cominciate come buoni amici, ma poi si sono resi conto di provare dei sentimenti l’uno per l’altra. dopodiché, si sono trasferiti dal Regno Unito alla Gold Coast, in Australia, e hanno iniziato la loro vita insieme. Shannon era una persona di bello spirito. A Natale partecipava alle collette alimentari per i senzatetto ed era solita tagliare i capelli alle vittime di violenza domestica, per far ritrovare loro la sicurezza di sé. “Shannon è la persona più ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 1 settembre 2022)che una persona diventa genitore, tutta la suagira attorno al suo bambino. Un genitore desidera essere sempre presente per fare tutto il possibile per i suoi figli. Ma a volte laha un piano diverso che nessuno si aspetterebbe… Shannon e Scott Sime hanno vissuto una storia d’amore da favola. Tra i due le cose sono cominciate come buoni amici, ma poi si sono resi conto di provare dei sentimenti l’uno per l’altra.diché, si sono trasferiti dal Regno Unito alla Gold Coast, in Australia, e hanno iniziato la loroinsieme. Shannon era una persona di bello spirito. A Natale partecipava alle collette alimentari per i senzatetto ed era solita tagliare i capelli alle vittime di violenza domestica, per far ritrovare loro la sicurezza di sé. “Shannon è la persona più ...

