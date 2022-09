Maldini non si perde d’animo: ecco l’alternativa ad Asensio (Di giovedì 1 settembre 2022) Ritorno di fiamma per il Milan nel caso in cui non arrivasse Asensio a gennaio, può dirsi una soluzione comoda sia per Maldini che per Pioli Il piano studiato da… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 1 settembre 2022) Ritorno di fiamma per il Milan nel caso in cui non arrivassea gennaio, può dirsi una soluzione comoda sia perche per Pioli Il piano studiato da… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

AntoVitiello : #Maldini: “Sulla carta girone che ci soddisfa, meno difficile rispetto a quello dell’anno scorso. #Milan e Chelsea… - OnolyH : @KTM_Victor24 non ti conosco, ma dal tuo profilo si evince come tu sia tifoso del Napoli e della Ferrari. Tra Maldi… - stuprinho : penso che se non avessi perso quel mese per far rinnovare Maldini e Ricky, adesso avremmo una squadra nettamente migliore - michaelgscott0 : Rebic quindi non recupera grazie Maldini - MarcoFiorito98 : RT @_E_C_U_R_B: @avvelenatosto Questo non è un sicario, è la reincarnazione di Maldini in un arbitro. L'anno scorso fu una roba assurda -