Mai così tanti precari in Italia: il dramma del lavoro ignorato dalla politica (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set – Davvero la disoccupazione in Italia è in calo e dunque la situazione può definirsi incoraggiante? Occhio agli abbagli, alle considerazioni superficiali e ai titoli fuorvianti di alcune testate, perché gli ultimi dati Istat riguardanti il mese di luglio, fotografano un'Italia in seria difficoltà sul fronte lavoro. Vediamoli allora nel dettaglio, questi dati, per comprendere soprattutto il dramma dei precari e degli inattivi. precari, disoccupati e inattivi: i dati Istat Nel mese di luglio gli occupati sono diminuiti di 22mila unità rispetto al mese di giugno. E' il primo calo da agosto 2021. Il tasso di occupazione è invece calato rispetto al mese precedente di 0,1 punti percentuali, assestandosi sul 60,3%, ovvero +1,6 punti su luglio 2021. I dipendenti a termine, dunque i ...

