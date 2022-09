Madonna | “Sposarmi è stata una pessima idea Preferisco il sess0”

Corriere : Madonna ammette: «Pessima idea sposarmi. Ora penso solo al sesso» - FilippoCarmigna : RT @Corriere: Madonna ammette: «Pessima idea sposarmi. Ora penso solo al sesso» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Madonna ammette: «Pessima idea sposarmi. Ora penso solo al sesso» - RadioR101 : #R101News: 'Che errore sposarmi... ora penso solo al sesso', ha confessato #Madonna - marco73rm : Prima pensava ai sassi!???????? -

"No, guardandomi indietro, quella dinon è stata l'idea migliore", ha ammesso, prima di affrettarsi ad aggiungere "entrambe le volte", così da non far torto a nessuno dei precedenti ..."Avrei fatto meglio a non".ha appena compiuto 64 anni, e ora, con la saggezza dell'età , si dichiara pentita delle scelte di gioventù. In particolare del secondo matrimonio, quello con Guy Ritchie , regista ...Non sembra che a Madonna manchi particolarmente la vita matrimoniale, e a ricordarcelo è proprio lei! La cantante è reduce da ben due matrimoni: il primo è stato con Sean Penn dal 1985 al 1989, durant ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...